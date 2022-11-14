أعلنت مصادر رسمية أردنية في القاهرة، اليوم الإثنين، وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح إثر اعتداء مجهول عليه في العاصمة المصرية القاهرة.

ووفقا لـ«العربية.نت»، فإن وفاة الفنان الأردني طلفاح متأثراً بإصابته التي تسببت له بنزيف حاد على الدماغ أدخلته العناية المركزة.

وقال نقيب الفنانين الأردنيين محمد العبادي لـ«العربية.نت»، إن رحيل الفنان طلفاح مفجع وموجع بعد اعتداء آثم عليه.

وأكد العبادي أن السلطات المصرية تحقق بالحادثة، وستزود السفارة الأردنية ووزارة الخارجية بكافة التفاصيل.

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية متابعتها للحادث المفجع، حيث تتواصل مع السلطات الأمنية المصرية للوقوف على حيثيات الحادثة وتداعياتها.

ويتواجد في مصر شقيق الفنان الأردني لتحديد وقت نقل جثمانه ليتم دفنه في الأردن.

والفنان طلفاح هو فنان أردني مسرحي وممثل بارز على الساحة الأردنية، حاصل على بكالوريوس في التمثيل والإخراج من جامعة اليرموك عام 1997، بدأ مسيرته الفنية عام 2006 من خلال الدراما التلفزيونية بمسلسلات (رأس غليص، الأمين والمأمون، دعاة على أبواب جهنم)، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال منها (الحسن والحسين، الرحيل).

وقال المتحدث باسم الوزارة السفير سنان المجالي، في بيانٍ، إن وحدة مركز العمليات في الوزارة على تواصل مستمر مع السفارة الأردنية في القاهرة منذ تبلّغها بتعرض الفنان لظروف مازالت قيد التحقيق من قبل الجهات الأمنية المصرية، أسعف على أساسها إلى المستشفى مساء السبت.

وأكد المجالي أن السفارة الأردنية في القاهرة على تواصل مستمر مع الجهات الأمنية والصحية في جمهورية مصر العربية بخصوص الوضع الصحي للفنان الأردني، وأن مندوباً عن السفارة يتواجد بشكل مستمر في المستشفى، حيث أجريت جميع الإجراءات والخطوات الطبية اللازمة للمواطن منذ لحظة وصوله.

وبين المجالي أن القنصل في السفارة الأردنية في القاهرة والمستشار الإعلامي فيها تواجدا إلى جانب المواطن في المستشفى بحضور الفريق الطبي المشرف عليه، وطلبت السفارة أمس نقله إلى العناية المركزة نظراً لحالته، وتزويدها بتقارير طبية مفصلة حول وضعه الصحي.

كما أطلعت وحدة مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، عائلة المواطن على حالته الطبية وفقاً للتقارير الطبية الأولية الصادرة عن المستشفى، فيما تستمر السفارة الأردنية في القاهرة بالتواصل مع شقيق المواطن الذي وصل إلى القاهرة أمس، والتنسيق معه حيال أي مستجدات طبية أو مستجدات متصلة بالتحقيق الأمني في الحادثة.