لقي اللاعب إبراهيم أحمد عبدالجليل (11 عاماً) البطل الأولمبي للتايكوندو، مصرعه متأثراً بحادثة تصادم بسيارة «ملاكي»، بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وطلبت الأجهزة المختصة بوزارة الشباب والرياضة في مصر، تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادثة خوفاً أن يكون عملا جنائيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحر الأحمر، تلقت بلاغاً اليوم (الاثنين)، يفيد بوقوع حادثة مرورية بطريق الحجاز أمام الصالة الأوليمبية جنوب مدينة الغردقة، على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن سيارة ملاكي اصطدمت بالطفل الموهوب في لعبة التايكوندو، بعد الانتهاء من تمرينه وخروجه من الصالة المغطاة، وأثناء عبوره شارع الحجاز صدمته سيارة ملاكي ما أسفر عن إصابته، ليفارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

فيما استمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائدة السيارة التي اصطحبت الطفل إلى إحدى المستشفيات الخاصة القريبة من موقع الحادثة، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، ونعى مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى، وفاة اللاعب البطل إبراهيم أحمد عبدالجليل، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

في سياق مختلف، أصيب 17 شخصاً بينهم أطفال، في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق (رأس غارب - الغردقة) بمحافظة البحر الأحمر، وجرى استدعاء 10 سيارات إسعاف لموقع الحادثة ونقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، وأفاد مصدر طبي بمستشفى رأس غارب المركزي، بأن حالة المصابين بين خطيرة ومتوسطة وخفيفة، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم وجار المتابعة وعمل اللازم.