تستخدم هيئة الخدمات الوطنية البريطانية اليرقات لعلاج الجروح ومنع العدوى في ظل انتشار الحالات التي لديها مقاومة للمضادات الحيوية.وتعمل اليرقات على تطهير الجروح تماماً، حيث إن وضع اليرقات يزيل الأنسجة الميتة في حالة الإصابة بالجروح المزمنة، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.ويعتمد الأطباء على وضع اليرقات في أكياس توضع على الجروح وتتغذى هذه اليرقات على الأنسجة الميتة ثم تقوم بإفراز جزيئات مضادة للميكروبات لقتل البكتيريا.وعقب ذلك، تتم إزالة الكيس الذي يحتوي على اليرقات والتخلص منه بعد 4 أيام قبل أن تتحول إلى ذباب.وكان قد تم اكتشاف قدرة يرقات الذباب على علاج الجروح خلال الحرب العالمية الأولى، بعد أن لاحظ الأطباء أن الجروح التي توجد عليها اليرقات تلتئم بشكل أسرع من غيرها.ومع مرور الوقت، أصبح العلاج غير صالح مع اكتشاف المضادات الحيوية في الأربعينات من القرن الماضي، ليعود العلاج باليرقات الآن من جديد ليصبح حلاً محتملاً لمشكلة مقاومة المضادات الحيوية، وسط ارتفاع الحالات التي لا تستجيب للأدوية.