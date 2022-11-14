أقدم سوري على قتل شقيقه وزوجته وولدي شقيقه وإصابة ابنة شقيقه، وإطلاق النار على نفسه بسبب خلافات عائلية، في مدينة طرطوس الساحلية، كما ورد في بيان لوزارة الداخلية السورية، التي قالت: «تبين إقدام المدعو (هيثم_ م ) على إطلاق النار على كل من شقيقه (علي- م) وزوجة شقيقه (أمل- ق) وأبناء شقيقه قيصر- وبحر- ونور الهدى) ما أدى إلى وفاتهم، وإصابة نور الهدى ومن ثم أطلق النار على نفسه، وذلك بسبب خلاف عائلي فيما بينهم حول قطاف محصول الزيتون، وتم إسعاف كل من مطلق النار المدعو هيثم وابنة شقيقه المدعوة نور الهدى، ونقل المتوفين إلى مشفى الباسل بطرطوس، والتحقيقات ما زالت مستمرة».