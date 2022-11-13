انطلق اليوم احتفال الحدث الخاص بأنمي Attack on Titan Final Season على مسرح حديقة تاتشيكاوا في طوكيو، حيث كشف فيه بوستر جديد للمواجهة الأخيرة في القصة التي ستعرض مع الجزء القادم للسلسلة.

البوستر يوضح تفاصيل أكثر عن السلسلة، فالبطل أيرين بهيئة «عملاق النهاية» وبقية الأبطال (ميكاسا وأرمين وليفاي وكوني وراينر وجان) في صراع مختلف.

وأقيمت جلسة حوارية بحضور مؤدين الأصوات، حيث قاموا بتأدية بعض المقاطع الشهيرة من السلسلة بشكل مباشر، فقام كاجي يوكي بتأدية خطاب أيرين - بطل السلسلة - وأدت يوي إيشيكاوا مؤدية صوت ميكاسا مع كاجي يوكي مؤدي صوت أيرين مقطع «ماذا أعني لك؟»، وقامت رومي بارك مؤدية صوت هانجي بتأدية مقطعها الخاص بمداوة ليفاي وبقية الشخصيات قاموا بتأدية مقاطع شهيرة.

الجزء الأخير للأنمي سيكون خلال سنة 2023 ولم يتم الإعلان عن تاريخ العرض بشكل محدد.

المانجا من تأليف ورسم هاجيمي إيساياما حيث تسلسلت منذ عام 2009 إلى 2021 وحصلت على أنمي من إنتاج استديو Wit Studio للثلاثة المواسم الأولى ثم قام استديو Mappa بإنتاج الموسم الرابع للسلسلة Attack on Titan Final Season في 2020.

وسيحضر مؤلف السلسلة هاجيمي إيساياما لمعرض الأنمي القادم في نيويورك بتاريخ 18-20 نوفمبر لمقابلة المعجبين بالسلسلة، حيث تعد سلسلة Attack on Titan من أكثر أعمال الأنمي شعبية التي حققت انتشاراً مبهراً وحازت على الكثير من المعجبين حول العالم.