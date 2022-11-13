في حفلة زفاف وصفت بالخيالية تزوجت ابنة الرئيس الأمريكي السابق تيفاني دونالد ترمب (29 عاما) السبت بولاية فلوريدا من الملياردير اللبناني مايكل بولس.

وتيفاني هي ابنة ترمب من زوجته الممثلة مارلا مابلز، والأخت غير الشقيقة لإيفانكا، ودونالد جونيور، وإريك، وبارون.

وسارت تيفاني برفقة والدها ترمب باتجاه قوس الزفاف المزين وكانت مرتدية فستانا مزينا بالخرز وطوقا مصنوعا من الألماس، فيما ظهر زوجها ببدلة رسمية.

وقالت والدة العروس مارلا مابلز (59 عاما) إنها حاولت الحفاظ على هدوئها وهدوء ابنتها على الرغم من تهديدات إعصار نيكول.

ويذكر أن زوج ابنة ترمب مايكل بولس رجل أعمال لبناني أمريكي، ينحدر من عائلة لبنانية ثرية لديها استثمارات في أمريكا ونيجيريا.