أصبحت عروس كويتية حديث الأوساط الخليجية بعدما باتت المرأة الأغلى مهراً حين سجلت الجهات الرسمية الكويتية، عقد زواجها بمهر هو الأغلى في البلاد، بلغ مليون دينار (12 مليون ريال سعودي) وأوضحت مصادر وفقا لوسائل الإعلام الكويتية، أن العريس دفع مهرا غير معتاد محليا، حيث قدم لعروسه شيكا بمليون دينار.

وأشارت المصادر إلى أن قيمة المهر في الكويت متباينة ومتغيرة، ولا يوجد حد أدنى أو أعلى لها، وتتراوح عادة بين دينار وربع المليون دينار، حسب المركز الاجتماعي للعروسين أو رغبتهما في تسجيل المهر في عقد الزواج من عدمه، إلا أنه وفقاً للبيانات الرسمية سجلت الجهات المعنية زواجاً بلغت قيمة المهر فيه مليون دينار، وهي القيمة الأعلى تقريباً في تاريخ الزيجات بالكويت بحسب «الرأي».

وتعود هذه القصة بالذاكرة إلى أغلى المهور وأغربها في العالم، ففي 2013 أهدى ثري صيني في مقاطعة تشجيانغ مهراً لخطيبته، 102 كيلوغرام من الأوراق النقديَّة، أي ما يقارب ملياراً و300 دولار، فيما بلغت قيمة مهر سيدة أعمال سورية من رجل أعمال تركي 27 مليون دولار، وتخطت قيمة مهر ابنة زعيم قبيلة في السودان، مقدم من رئيس إفريقي 25 مليون دولار بحسب «سيدتي».

وفي حادثة سابقة أثارت تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في جنوب السودان حينها، كانت قد حطمت العروس الشابة أشول لوال من جنوب السودان الأرقام القياسية قيمة المهور المتعارف ‏عليها، وبلغ مهرها 300 بقرة و200 ثور، لتصبح صاحبة أغلى مهر في جمهورية جنوب السودان، بحسب صحيفة «سودان برس».