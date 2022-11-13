تفاعل مالك منصة «تويتر» الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بتغريدة دوّنها باللغة العربية، ردا على تغريدة شاب سعودي طالب بمعالجة وضع الهاشتاقات العربية وما تحتويه من إعلانات مضللة ومشاركات مزعجة لاعلاقة لها بمواضيع الهاشتاقات.

ورد ماسك بالعربية على تغريدة نشرها السعودي ثنيان العريفي (وهو طالب مبتعث يدرس في جامعة شيفيلد ببريطانيا) بقوله: «سوف تفعل».

وجاء تفاعل إيلون ماسك رداً على ما علق به الطالب السعودي في تغريدته التي قال فيها: «منذ فترة والهاشتاقات العربية مليئة بالتغريدات العشوائية والإعلانات، وفي كل مرة أرى هاشتاقا عربيا لا أستطيع إيجاد موضوعه الأصلي، أرجو إصلاحها».

يذكر أن ماسك توعد أصحاب الحسابات الوهمية التي تنشر التغريدات العشوائيات والإعلانات المضللة بمتابعتها بل وحجبها إذا تطلب الأمر.