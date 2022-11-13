يقدم مطعم «شانغ بالاس»، الوجهة الشهيرة بتقديم أشهى أطباق المطبخ الصيني المعاصرة، عرض «برانش الديم سَم» كل جمعة وسبت ابتداءً من 4 نوفمبر إلى 31 ديسمبر.

توفر قائمة البرانش أفضل خيارات المأكولات الصينية في جدة، حيث يتيح لضيوفه فرصة الاستمتاع بأطباق «الديم سَم» بكمية غير محدودة، ويعد «الديم سَم» من أشهر أطباق المطبخ الصيني، والذي يتم إعداده من العجين وحشوات مختلفة، إضافة إلى الطبق الرئيسي، اختيارك من النودلز أوالأرز حسب الطلب، والحلى إلى جانب مجموعة مختارة من الشاي الصيني الفاخر مقابل 188 ريالاً سعودياً للشخص الواحد.

في الثقافات الصينية، تعني كلمة ديم سَم «لمسات القلب»، وهي عبارة عن أطباق صغيرة من الدمبلنغ والسناك التي تقدم مع الشاي. وتشتهر قائمة البرانش في شانغ بالاس بأطباقها الصينية المتنوعة، والتي تضم خيارات عديدة من أطباق «الديم سَم» الشهيرة، حيث تبدأ التجربة بتشكيلة مختلفة من أطباق الديم سم المقلية أو المطهية بالبخار، بينما تشمل قائمة الأطباق الرئيسية شرائح دجاج تشار سيو المشوية والمغطاة بالعسل، طبق الدجاج بالصلصة الحلوة والحامضة، طبق لحم العجل المتبل بالفلفل الأسود، طبق باذنجان السيشوان المدخن، وطبق الدجاج المقرمش بالزبدة مع البيض المقلي وفتات الشوفان.

تتمتع علامة شانغ بالاس بتاريخ عريق يمتد لأكثر من 50 عاماً، وتجمع بين التقنيات الكلاسيكية والتقنيات العصرية لتقديم تجربة طعامٍ لا مثيل لها بإلهام من المطبخ الصيني العريق، حيث يرحب المطعم بضيوفه من العائلات والأصدقاء للاستمتاع بفترة ما بعد الظهيرة مع طبق «الديم سَم» التقليدي المستوحى من الثقافة الصينية مع مجموعة من المقبلات التي يتم تقديمها مع الشاي، يليها مجموعة من أطباق سيشوان الأصيلة التي تحلو مشاركتها مع الأحبة ضمن أجواءٍ تقليدية رائعة.

ويختتم الضيوف تجربة البرانش الرائعة بأطباق الحلى المبتكرة، بما فيها كريم بروليه الباشن فروت أو تارت البيض البرتغالي المحضر على طريقة ماكاو، كما يمكنهم الاستمتاع بالمثلجات الشهية بما فيها شاي ماتشا الأخضر والليمون والزنجبيل.

ويستقبل المطعم ضيوفه يومي الجمعة والسبت من الساعة 1:00 ظهراً وحتى الساعة 4:00 عصراً، مقابل 188 ريالاً سعودياً للشخص الواحد.

هذا العرض سارٍ حتى 31 ديسمبر، احجز الآن من خلال الاتصال على الرقم: 800 440 8888 أو الحجز من خلال زيارة الموقع: Shangpalaceksa.com