حذرت وزارة الصحة والسكان المصرية من استخدام ما يسمى بـ «حقنة البرد» فى علاج نزلات البرد، والتى يطلق عليها الخلطة السحرية لعلاج البرد، حيث تتكون هذه الحقنة من مضاد حيوي بالإضافة إلى مسكن للآلام وكورتيزون، مشيرة إلى أنه مع دخول فصل الشتاء تكثر الإصابة بالأنفلونزا الموسمية ونزلات البرد، ما يضطر البعض للحصول عليها بغرض الشفاء والتعافي السريع ما يكون له مردود غير إيجابي على الصحة العامة حتى وإن بدا الشخص متعافيا.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن المكونات الثلاثة التى تحويها حقنة البرد تسبب أضرارا كبيرة، فمثلا المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد كونها عدوى فيروسية، وإنما تستخدم لعلاج العدوى البكتيرية، وتابعت: «الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية يجعل الجسم مقاوما لها على المدى البعيد».

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الكورتيزون يسبب ضعفا فى المناعة وله أضرار كبيرة على مرضى السكر وارتفاع ضغط الدم، كما أن الاستخدام الزائد لخوافض الحرارة يسبب مشاكل صحية لمرضى الكبد والقلب والسكرى والربو، كما أن الإفراط فى تناولها يسبب قرحا فى المعدة واختلال وظائف الكلى.

وحسب موقع «اليوم السابع»، قال الدكتور أمجد الحداد استشارى الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن معظم العدوى الفيروسية لا تحتاج إلى مضادات حيوية، بل أنها تساهم فى تقليل المناعة.

مشيراً إلى أنه من الخطر جدا الحصول على حقنة البرد من الصيدلي دون مراجعة الطبيب، مؤكداً أن هذه الحقنة كارثية، وأدت إلى وفاة أحد الأشخاص منذ أسبوع، ولا ينصح بأخذ المضاد الحيوي بلا داعي.