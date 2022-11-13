أقدم ممرض يعمل بأحد المستشفيات الليبية على سرقة ضرس مصنوع من الذهب من فك شخص ميت، في حادثة غريبة، ما أثار موجة غضب للمجتمع الليبي على مواقع التواصل.في التفاصيل، ألقت الأجهزة الأمنية بمدينة بنغازي على المتهم وفقاً لـ(العربية نت)، وتبيّن أن ابن المتوفى أبلغ عن تعرّض جثمان والده للسرقة، مؤكداً أن العائلة تفاجأت باختفاء «ضرس ذهب» من فم الراحل، الذي كان يرقد في أحد أقسام المستشفى بعد الوفاة. وبعد فتح تحقيق داخل المستشفى، وأثناء التحري وجمع المعلومات، توجهت كل الشكوك إلى أحد الممرضين، الذي كان يناوب أيام تواجده بالمستشفى للعلاج ومسؤولا عليه داخل القسم حتى بعد وفاته، ليتم القبض عليه ويعترف بارتكاب الجريمة.