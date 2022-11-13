حققت امرأة صينية حلمها بعد 26 حالة إجهاض، وأنجبت طفلة سليمة وبحالة صحية جيدة. وتشير Asia One إلى أن هذه المرأة البالغة من العمر 37 عاماً؛ التي رفضت الكشف عن هويتها الشخصية، أعلنت أنها كانت دائماً تتمنى أن تصبح أماً، والآن تحققت أمنيتها وتشعر بسعادة كبيرة، حسب «روسيا اليوم».ووفقاً للمرأة، فقد أنجبت طفلتها بعملية قيصرية في أحد المستشفيات المحلية، بسبب كثرة حالات الإجهاض التي عاشتها، إذ فقدت الأمل في الحمل مرة أخرى. وتقول المرأة: سأكرس جهدي ووقتي لتربية ابنتي التي طال انتظارها.