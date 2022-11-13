اكتشف خبراء في الأمن السيبراني، 4 تطبيقات على أندرويد مليئة بالفايروسات، وتخفي جزءا من البرامج الضارة المعروفة باسم HiddenAds، وتمكنت هذه التطبيقات الضارة من تجاوز أنظمة الكشف على متجر «غوغل بلاي». ويستخدم المخترقون السيبرانيون «تكتيك المماطلة» في البداية لاستدراج المستخدم إلى شعور زائف بالأمان. لذلك لن تلاحظ أي خطأ على الفور، ما يجعلك أقل ميلا للشك في التطبيق وحذفه. ولكن بعد بضعة أيام، يبدأ التطبيق في العمل الضار، ويفتح مواقع التصيد الاحتيالي في متصفح «كروم». ووفقا لشركة Malwarebytes، التي تعمل على فحص ومكافحة البرمجيات الخبيثة، التي كشفت الحيلة الأخيرة، يتضمن أحدها محتوى للبالغين يؤدي إلى صفحات تصيد، لإخبار المستخدم بأنه تعرض إلى فايروس أو بحاجة إلى إجراء تحديث.والأكثر إثارة للقلق، وبحسب «البيان»، أن علامات التبويب تفتح سراً في الخلفية، حتى عندما يكون جهازك مقفلا. هناك 4 تطبيقات مرتبطة بالبلوتوث تم اكتشاف أنها تحتوي على البرامج الضارة HiddenAds، إذا كان لديك أي منها مثبتا على هاتفك، فمن الأفضل أن تقوم بحذفه على الفور. ومن المفيد أيضا تشغيل أي برنامج فحص مضاد للفايروسات مثبت على هاتفك.‏ Bluetooth Auto Connect-Bluetooth App Sender-‏Driver: Bluetooth, USB, Wi-Fi-‏Mobile Transfer: smart switch-