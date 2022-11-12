تنطلق غداً (الأحد) فعاليات الدورة الرابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، والتي تستمر حتى يوم 22 من شهر نوفمبر الجاري بدار الأوبرا المصرية، ويصاحب المهرجان عدد من الفعاليات والندوات الثقافية، من بينها جلسة حوار حول تطور «صعود السينما السعودية» وذلك يوم (الجمعة) بحضور عدد من الكتاب والمثقفين، كما يتحدث خلال الندوة صناع أفلام سعوديون وممثلون عن هيئة الأفلام السعودية.

وتناقش الندوة وضع السينما السعودية اليوم، والعوامل الكامنة وراء تطوراتها الملحوظة التي تحققت في الفترة القصيرة الماضية، ومن المنتظر أن يتحدث ضيوف الجلسة عن البرامج الإبداعية التي خطط لها المتخصصون في المملكة، وتطوير المواهب التي حدثت، والطفرة التي تشهدها السينما السعودية خلال تلك الأيام، بالإضافة إلى الحوافز المقدمة لتشجيع منتجي الأفلام الدوليين على التصوير في المملكة.

ويشارك في مهرجان القاهرة السينمائي خلال تلك الدورة، أكثر من 52 دولة بـ 97 فيلماً، وسوف يشهد حفل الافتتاح تكريم الفنانة نيلي بجائزة الهرم الذهبي، عن مجمل أعمالها الفنية، وتقديراً لمسيرتها الفنية الطويلة التي انطلقت منذ نعومة أظافرها، وامتدت لسنوات قدمت فيها العديد من الأعمال الهامة، والتي تنوعت ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، كما تقدم الدورة عرض 6 أفلام المصرية ما بين الروائي الطويل والوثائقي والروائي القصير.

وحرص رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي، على تفقد الاستعدادات النهائية قبل حفل الافتتاح بساعات، مشيداً بالمجهود المبذول من قبل رجال الأوبرا والمسؤولين عن تصميم المسرح الذي يشهد حفل الافتتاح، كما حرص على التوجه إلى المكان المخصص لشباك التذاكر لمتابعة الأعمال التي تقام فيه، والمنطقة الخدمية التي يتم إنشاؤها كل عام، لكي تخدم رواد المهرجان من الفنانين والسينمائيين والصحفيين والمشاركين في المهرجان.