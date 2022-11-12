ذكر الملياردير إيلون ماسك خلال اجتماع مع موظفين أنه يسعى لتقديم خدمات مدفوعات متكاملة عبر «تويتر»، بما في ذلك تحويل الأموال وإصدار بطاقات الخصم والشيكات وتقديم القروض، وذلك بحسبما ذكره موقع «ذا فوج» المتخصص في شركات التكنولوجيا.

وقال إيلون ماسك في الاجتماع: «أعتقد أن هناك فرصة في المدفوعات»، مضيفا أن الهدف هو تمكين الأشخاص على «تويتر» من إرسال الأموال في أي مكان في العالم على الفور، لتصل في الوقت الفعلي.

وأضاف أن هذه الميزة، إلى جانب محتوى الفيديو وتعويض منشئي المحتوى وتحسين البحث، تعد «أولوية قصوى».

وتهدف خطط ماسك إلى أن تجعل من منصة التواصل الاجتماعي «مؤسسة مالية للأفراد»، على حد قوله.

وأشار تقرير «ذا فوج»، إلى أن ما يسمى بخدمة تويتر للدفع، ستسمح لكل مستخدم يملك حسابا موثقا على تويتر بامتلاك رصيد، يمكن أن يستخدمه لإرسال المال إلى أي مكان داخل المنصة.

وأوضح ماسك أن هذا سيسمح لـ«تويتر» بدفع المزيد من الفائدة للحسابات الإيجابية، وتتقاضى فائدة أقل للحسابات التي يكون رصيدها بالأحمر.

أما بالنسبة للأماكن التي لا تقبل الدفع عن طريق «تويتر»، قال ماسك إن المستخدم سيحصل على بطاقة خصم مربوطة برصيده، وحتى شيكات تقليدية في حال أراد ذلك.

يذكر أن ماسك لديه تاريخ في العمل المصرفي، فقد ساهم في تأسيس شركة المدفوعات العملاقة «PayPal» التي قام ببيعها قبل أن يتجه للعمل في مجال السيارات الكهربائية وصواريخ الفضاء.