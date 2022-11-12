لقى 21 شخصاً مصرعهم، وأصيب 24 آخرون في انقلاب حافلة في ترعة الرياح التوفيقي على طريق المنصورة -ميت غمر شمال القاهرة، نتيجة التجاوز الخاطئ واختلال عجلة القيادة.

وتمكنت قوات الإنقاذ المصرية من انتشال 16 جثة من الضحايا، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات أجا والمنصورة الدولي، ويجري البحث عن ضحايا آخرين.

وبحسب شهود عيان فإن الحادثة وقعت حينما حاول سائق الحافلة تخطي سيارات أمامه ففوجئ بالسيارات القادمة من الجهة المقابلة فانحرفت منه عجلة القيادة وسقطت حافلته في ترعة الرياح التوفيقي. وأضافوا أن الحادثة وقعت على طريق ميت غمر المنصورة، وأن الحافلة كانت تقل عمالاً وموظفين لأعمالهم بمدينة المنصورة.

وأعلن وكيل وزارة الصحة المصرية بالدقهلية الدكتور شريف مكين، أن فرق الإنقاذ النهري انتشلت 19 جثة، وتم إنقاذ 6 آخرين، في وقت لا تزال فرق الإنقاذ تمشط المياه بحثاً عن ضحايا آخرين لوجود احتمال أن تيار المياه جرف جثثاً أخرى بعيداً عن مكان الحادثة. وأوضح أن حالة أغلب المصابين مستقرة، وتم رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات في المحافظة لتقديم اللازم لهم. وهرعت سيارات الإسعاف والإنقاذ النهري إلى مكان الحادثة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، بصرف تعويضات ومساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابي الحادثة، وتقرر صرف مبلغ 50 ألف جنيه في حالة وفاة رب الأسرة، ومبلغ 25 ألف جنيه في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة، ومبلغ 5 آلاف جنيه لكل مصاب وفقاً لمدة البقاء بالمستشفى، وتقرر صرف مساعدة تكافلية للأسر، وتسجيل الأسر على برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة».