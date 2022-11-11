قالت بوابة الجمال «هاوت.دي» إن الشعر يتعرض للتجعد في الخريف والشتاء، لأسباب عدة مثل: الاحتكاك بين الشعر والقبعة أو القلنسوة أو الشال وهواء المدفأة الجاف في الأماكن المغلقة.وأضافت أنه يمكن مواجهة ذلك باستخدام مستحضرات العناية مثل بلسم التنعيم، أو غسول التنعيم، أو السيروم المضاد للتجعد.وعند الاستخدام المتكرر لمجفف الشعر أو مكواة الفرد، يجب استخدام اسبراي الشعر لحمايته من أضرار الحرارة العالية.