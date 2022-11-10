قال ممثل عن المغنية الكولومبية شاكيرا في إسبانيا، إنها توصلت لاتفاق مع شريكها السابق جيرار بيكيه، بشأن حضانة طفليهما، بعد انفصالهما هذا العام عقب علاقة استمرت 11 عاماً.وأعلن ممثل المغنية الشهيرة أن تفاصيل الاتفاق، وبحسب صحيفة لافانجوارديا المحلية، تنصّ على أن ابنيهما؛ ميلان -البالغ عمره تسعة أعوام-، وساشا -البالغ عمره سبعة أعوام-، سينتقلان إلى ميامي للإقامة مع والدتهما.وتواجه شاكيرا محاكمة بتهمة الاحتيال الضريبي في إسبانيا، بعد أن خسرت استئنافاً في 26 مايو. ويقول ممثلو الادعاء إن شاكيرا لم تدفع ما يصل إلى 14.5 مليون يورو (15.54 مليون دولار) من الضرائب على الدخل الذي ربحته بين عامي 2012 و2014.