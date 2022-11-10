نصح طبيب الأمراض المعدية في كليفلاند كلينك، الدكتور شريف بنيامين مسعد، باتباع أفضل ممارسات الوقاية، والتطعيم، للبقاء بصحة جيدة في موسم الإنفلونزا. وقال: بحسب AE24 إن سلالات فايروس الإنفلونزا تشترك في الأعراض التي تسببها، مشيراً إلى أن الحمى، والصداع، والسعال هي من الأعراض الأساسية الثلاثة في جميع هذه الفايروسات، ودعا إلى تجنب الاقتراب من أشخاص تبدو عليهم آثار الإعياء، خصوصا إذا كانوا يعانون الحُمى.نظافة اليدين وغسلهما بالصابونالراحة والنوم الكافيتجنب الاقتراب من المرضى والزحامتجنب لمس العينين والأنف والفمتناوُل طعام مغذٍّ والاستعانة بالفيتامينات