كشفت وكالة «بلومبيرغ» عن إغلاق أكبر مفاعل نووي في السويد بشكل غير متوقع بعد تعرضه لخلل في التوربينات.

وأوضحت الوكالة أن إغلاق المصنع، الذي تديره شركة Uniper SE وهو أمر حيوي لإمدادات الطاقة في جنوب السويد، يجعل حالة الإمداد أسوأ مما هي عليه، على الرغم من تراجع الطلب بسبب الطقس المعتدل غير المعتاد.

وتوقفت منشأة Uniper SE التي تبلغ طاقتها 1400 ميجاوات عن العمل بشكل كامل في الساعة 10:43 صباحا بالتوقيت المحلي بعد تشغيلها في وقت سابق بسعة منخفضة قليلا.

وقال توربيورن لارسون المتحدث باسم شركة Uniper «نجري عمليات تحقق لمعرفة ما هو العطل».