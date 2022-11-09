في تجارب سريرية هي الأولى في العالم، نقل العلماء خلايا دم حمراء نمت في المختبر إلى مريضين، دون أي آثار جانبية غير مرغوب فيها.هذه الخلايا التي يستغرق تكوينها 3 أسابيع، يمكن أن تحدث ثورة في عمليات نقل الدم للمرضى الذين يعانون من اضطرابات الدم. ومن المتوقع أن تعمل خلايا الدم المزروعة في المختبر بشكل أفضل من خلايا الدم الحمراء المتبرع بها لأن خلايا الدم المصنعة حديثة، ما يعني أن المرضى الذين يحتاجون إلى الدم بانتظام قد لا يحتاجون إلى عمليات نقل الدم في كثير من الأحيان.وقالت آشلي توي، أستاذة بيولوجيا الخلية في جامعة بريستول: «هذه التجربة الصعبة والمثيرة هي نقطة انطلاق ضخمة لتصنيع الدم من الخلايا الجذعية».