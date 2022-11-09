يعرض فريق كوايت إنسمبل، العمل الضوئي التفاعلي «الأفق العمودي/‏قطع الضوء» في متنزه الملك عبدالله بالملز، ضمن احتفال نور الرياض 2022، حتى 19 من هذا الشهر، وهذا العمل من أضخم الأعمال العالمية المركبة من الضوء والفيديو.وقد وضع فريق كوايت إنسمبل، الذي تأسس في عام 2009 على يد الفنانين فابيو دي سالفو وبرناردو فيرسيللي، نظاماً من الكاميرات ومكبرات الصوت التي تمكن التركيبات المختلفة من التفاعل مع بعضها البعض لتبث كل منها طبقة من الضوء، تمثل حلقة وصل بين مدينتي الرياض وروما، وأوضحت المهندسة نوف المنيف مدير احتفال نور الرياض: «عمل فريق كوايت إنسمبل الفني التفاعلي يساهم في تحويل الرياض إلى مركز عرض فني عالمي، مما يجعل احتفال نور الرياض بوصلة فنية عالمية وحلقة وصل بين الفعاليات الفنية في مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى أنه سيتم بث النشاط في مواقع الأعمال الفنية مباشرةً، مما يتيح للزوار في كل من الرياض وروما مشاهدة الأجواء في كلتا المدينتين».وبينت نوف المنيف، أن النسخة الثانية من احتفال نور الرياض، التي انطلقت تحت شعار نحلم بآفاق جديدة، وتتضمن أكثر من 190 عملاً فنياً، ستشهد عدداً من الأعمال الإبداعية في مناطق صحراوية، من أبرزها عمل «الواحة» للفنان البلجيكي آرني كوينز، وعمل «أكسيون».