يخوض الكاتب عبدالهادي السعدي أولى تجاربه الإنتاجية في عالم السينما، حين تعرض دور السينما السعودية فيلمه الجديد «حياة امرأة» الخميس المقبل، من بطولة فوز العبدالله ومحمد شامان وشافي الحارثي وريم العلي ومشعل المطيري. وتدور أحداثه حول امرأة تدعى «مريم»، تواجه معاناة مع ظلم أقاربها بسبب ارتباطها بالشخص الذي تزوجته. وقال عبدالهادي السعدي: «يعبر الفيلم عن هوية المجتمع السعودي، ويناقش قضاياه بكل جرأة، خصوصاً في ظل التطور السينمائي الذي تمر به المملكة». الفيلم من توزيع المنتج السعودي ممدوح سالم، وتم عرضه في دول عربية، وتم تصويره في مدينة الرياض، وهو من إخراج سمير عارف.