أعلنت شركة الطيران المولدوفية أن طائرة تابعة لها هبطت اضطراريا في إسطنبول وهي تقوم برحلة من كيشيناو إلى تبليسي اليوم (الثلاثاء).

ووفقا للمصدر بشركة الطيران المولدوفية، أن سبب الهبوط الاضطراري وجود خطر بوفاة أحد الركاب وهو على متن الطائرة.

وأضاف: «أثناء الرحلة، اكتشف الطاقم أن أحد الركاب في حالة صحية خطيرة. وقدمت له إحدى مضيفات الرحلة الإسعافات الأولية، وتصرفت على الفور وفق التعليمات. وقرر قائد الطائرة تنفيذ الهبوط الاضطراري في مطار إسطنبول». وأوضحت الشركة أن الرجل تلقى الرعاية الطبية في مطار إسطنبول وتحسنت حالته الصحية.

وبعد فترة قصيرة، تم نقل كافة الركاب إلى عاصمة مولدوفا على متن طائرة ثانية.