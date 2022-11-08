أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك المالك الجديد لشركة منصة التواصل الاجتماعي (تويتر) اعتزام المنصة تعليق حسابات المستخدمين الذين ينتحلون هويات غير حقيقية عبر المنصة بشكل دائم.وكتب ماسك عبر موقع تويتر «من الآن فصاعداً، سيتم تعليق أي حساب يستخدم تويتر من خلال هوية منتحلة دون أن يوضح أنها منتحلة على سبيل السخرية... في السابق كنا نصدر تحذيراً قبل التعليق، لكن الآن أطلقنا عملية تحقق من الهوية واسعة النطاق وبالتالي لن يكون هناك تحذير».وأضاف أن أي تغيير لاسم الحساب سيؤدي إلى فقدان مؤقت لعلامة توثيق الهوية على الحساب.في الوقت ذاته، اعترض عدد من المشاهير على قرارات مالك «تويتر»، وقرروا مغادرة المنصة، منهم: فنان القصص المصورة الأمريكي إريك لارسن، والممثلة الأمريكية تيا ليوني، ومنتج الأفلام الأمريكي براين كوبيلمان، والمصارع ميك فولي، والمغنية توني براكستون.