أعلنت وزارة التراث والسياحة في سلطنة عمان، اكتشافا أثريا من العصر البرونزي المبكر بمنطقة دهوى في ولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، كشف فريق التنقيب الأثري العُماني الأمريكي المشترك الذي تشرف عليه الوزارة مجموعة أدوات أثرية مميزة من الألف الثالثة قبل الميلاد، إذ يعد موقع دهوى الأثري (المكتشف في عام 2013) من بين مواقع العصر البرونزي المبكر المهمة في محافظة شمال الباطنة نظراً لطبيعة وكمية المكتشفات الأثرية التي تم الكشف عنها أثناء مواسم المسح والتنقيب المختلفة التي بدأت منذ عام 2013 واستمرت إلى عام 2021.

وتضيف الوكالة أنه في عام 2013، تم إجراء مسح أثري ميداني شامل في منطقة دهوى، وتم الكشف عن خمسة مواقع أثرية مميزة تضم مستوطنات قديمة تعود بتاريخها إلى ما يسمى بثقافة أم النار (2600 - 2000 قبل الميلاد)، وتمثل هذه المواقع أقدم مستوطنات دائمة في شمال سلطنة عُمان، ونتيجةً لأهمية هذا الاكتشاف أجريت ستة مواسم من التنقيب الأثري تركزت جميعها في موقعي «دهوى 1» و«دهوى 7»، بهدف التعرف على طبيعة الاستيطان وتسلسله الزمني، والتخطيط العام للمباني وأنواعها ووظيفتها، والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، والظروف البيئية التي تحيط بالموقع، وتم نشر مجموعة من الأبحاث في مجلات دولية محكمة ومرموقة، إضافةً إلى عرض النتائج في عدد من المؤتمرات الدولية.

وتضمن العمل الأثري في موقع «دهوى 7» تنقيب مبانٍ حجرية ذات وظائف مختلفة، منها مخازن، ومبان صناعية لمعالجة خام النحاس، ومبان إدارية، ومبان طقسية هي الأولى من نوعها في عصور ما قبل التاريخ في عُمان، إضافةً إلى قبر جماعي من الألف الثالثة قبل الميلاد، وهو القبر الوحيد الذي تم العثور عليه في مستوطنة «دهوى 7».

وبالتنقيب في القبر، تبين أن الدفن فيه كان جماعيا، ويتكون من ست غرف دفن، إضافةً إلى العثور على بقايا هياكل عظمية، وعدد كبير من الأواني الفخارية المحلية والمستوردة، وأواني الحجر الأملس، وبعض بقايا المجوهرات الفضية مثل خرز يمثل جزءا من قلادة وعدد من الخواتم، إذ يحمل أحد الخواتم الفضية التي عثر عليها، ختما نقشت به بقرة البيسون الهندية الشهيرة، التي تعد نمطاً زخرفياً وشكلاً مميزاً معروفاً في ثقافة وادي السند (الهارابا)، وهو الأمر الذي يشير إلى نشاط التجارة بين الأقاليم والحضارات القديمة، إذ تتكرر هذه الأشكال في الأختام الحجرية الدائرية في المناطق المرتبطة تجارياً بوادي السند آنذاك في إيران، والبحرين، وبلاد ما بين النهرين، وفي عُمان أيضاً.

يشار إلى أنه تم في عُمان سابقاً العثور على أختام منقوشة من الحجر الأملس في مواقع سلوت والميسر، إلا أن الخاتم المكتشف من قبر دهوى هو المرة الأولى التي يتم فيها العثور على هذا الشكل منقوشاً على أحد الخواتم المعدنية.