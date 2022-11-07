تشهد الكرة الأرضية غداً الثلاثاء 14 ربيع الآخر 1444 الموافق 8 نوفمبر، خسوفاً كلياً للقمر وهو الثاني والأخير هذه العام 2022، وسيكون مشاهداً في معظم آسيا وأستراليا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية والوسطى، وستدوم مراحله كافة 5 ساعات و54 دقيقة، لكنه غير مشاهد في سماء الوطن العربي؛ لأن الوقت سيكون نهاراً والقمر تحت الأفق محلياً.وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: «الخسوف الكلي يحدث عندما يتحرك القمر من الغرب إلى الشرق عبر ظل الأرض عندها سيأخذ القمر اللون النحاسي أو الأحمر الغامق عند الذروة العظمى؛ علماً بأن اللون يعتمد على حالة الغلاف الجوي للأرض ويمكن رؤية ذلك بالعين المجردة دون الحاجة إلى استخدام أدوات رصد خاصة».وأضاف، «بالتزامن مع خسوف القمر ستشهد أجزاءٌ من آسيا وأمريكا الشمالية (غير مشاهد في الوطن العربي) حدثاً سماوياً نادراً، حيث سيتحرّك القمر المخسوف أمام كوكب أورانوس ويحجبه بشكلٍ مؤقتٍ في حدث يسمى الاحتجاب، ويمكن رصد الظاهرة بوساطة المنظار أو تلسكوب صغير في تلك المناطق».