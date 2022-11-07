قالت المغنية الأمريكية سيلينا غوميز إن انفصالها عن المغني الشهير جاستن بيبر هو أفضل ما حصل معها في حياتها. وكشفت عن حزنها بعد علاقتها طويلة الأمد مع جاستن بيبر، واعترفت أنه كان من الصعب للغاية إنهاء علاقتها في نظر الجمهور، قائلة: «شعرت أن علاقة سابقة لم يكن أحد يرغب في التخلي عنها تطاردني، ولكن بعد ذلك تجاوزتها.. لم أعد خائفة بعد الآن».وأضافت «أشعر أنه كان عليّ أن أعبر أسوأ حسرة ممكنة على الإطلاق، وبعد ذلك فقط نسيت كل شيء في لحظة، كان الأمر محيراً حقاً، لكنني أعتقد أن هذا كان يجب أن يحدث وفي النهاية، كان أفضل شيء حدث لي على الإطلاق».وارتبطت سيلينا مع جاستن بشكل متقطع بين عامي 2011 و2018، وكانت هناك كل أنواع الدراما بعد انفصالهما، خصوصاً بعد زواج جاستن من هيلي بيبر.ويبدو أن هايلي وسيلينا تجاوزتا كل الدراما التي يغذيها المعجبون. وأخبرت سيلينا رولينج ستون أن هذه الدراما اللطيفة كانت ستعيدها إلى الوراء في الماضي، بالنظر إلى صراعاتها النفسية. لكنها كانت قادرة على نزع فتيلها بلطف، بحسب موقع تي إم زد.