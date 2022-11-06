أفادت وسائل إعلام في تنزانيا، بسقوط طائرة ركاب تابعة لشركة «بريسيجن آير»، في بحيرة فيكتوريا، لدى اقترابها من مطار بوكوبا في منطقة كاجيرا، وذلك بسبب الأحوال الجوية.

وكشفت تقارير محلية أن جهود الإنقاذ مازالت جارية، فيما أظهرت مقاطع فيديو متداولة مباشرة السلطات لعمليات الإنقاذ، ولم يتضح على الفور عدد الركاب الذين كانوا على متنها أو ما إذا كان هناك ضحايا في الحادث، في حين قالت شركة الطيران في بيان على تويتر «تم إرسال فريق إنقاذ إلى مكان الحادث»، مشيرة إلى أنه سيتم نشر المزيد من التفاصيل في حينها.

وتعقيبا على الحادثة، لجأت رئيسة تنزانيا إلى وسائل التواصل الاجتماعي، داعية إلى الهدوء أثناء عمل رجال الإنقاذ في موقع سقوط الطائرة، وكتبت الرئيسة سامية صولحو حسين على حسابها في «تويتر» اليوم: «تلقيت بحزن معلومات عن تحطم طائرة بريسيجن إير في بحيرة فيكتوريا بمنطقة كاجيرا. أبعث بأحر التعازي لجميع المتضررين من هذا الحادث. دعونا نبقى هادئين مع استمرار عملية الإنقاذ ونسأل الله أن يوفقنا».



