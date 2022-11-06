أعلن المالك الجديد لمنصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أن المنصة ستضيف قريبا خاصية إرفاق نصوص طويلة في التغريدات، وهو ما يعني إلغاء القيود على الكتابة التغريدات، المحددة بـ280 حرفاً حاليا.

وكشف أنه سيصبح بإمكان صنّاع المحتوى من مستخدمي «تويتر» تحقيق الدخل وجني الأموال، مشيرا إلى أنه سيكشف المزيد من التفاصيل في غضون أسبوعين، مشددا على أن المنصة ستستمر بالتزامها القوي بـ«اعتدال المحتوى» دون تغيير مطلقا.

وفيما وصف ماسك «تويتر» بأنه «المكان الأكثر إثارة للاهتمام على الإنترنت»، وجه الملياردير الأمريكي انتقادات إلى من وصفهم بأنهم «مجموعات نشطاء يحاولون تدمير حرية التعبير»، موضحا أن موقع «تويتر» شهد انخفاضا هائلا في الإيرادات بسبب ضغوط مجموعات النشطاء على المعلنين على الرغم من عدم تغير أي شيء مع تعديل المحتوى، وقال «فعلنا كل ما في وسعنا لإرضاء النشطاء».

يذكر أن شبكة «تويتر» أطلقت أمس (السبت) إصداراً محدثاً من تطبيقها، يتطلب من المستخدمين له دفع اشتراك شهري لتلقي علامة التوثيق زرقاء على ملفاتهم الشخصية، إذ سيتعين على المستخدمين الآن دفع 7.99 دولار شهرياً للاشتراك في Twitter Blue لتلقي علامة الموثوقية على المنصة، بحسب التحديث الجديد.

كما يتيح التحديث الجديد نشر مقاطع فيديو بمدة أطول، فيما سيحصل المحتوى الخاص بمشتركي «Twitter Blue» على الأولوية في ترتيب الردود والإشارات والبحث، مما يساعد في تقليل ظهور عمليات الاحتيال والبريد العشوائي والروبوتات، في حين أشارت «تويتر» إلى أنه تم إطلاق هذه الخصائص حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة، على أن تتاح لبقية الدول تدريجيا.