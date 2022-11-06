وضع خبراء 5 نصائح للأزواج من شأنها جعل النقاشات العائلية «أمراً صحياً»، لا يقود إلى الانفصال.ويعد الجدال أمراً حاسماً لصحة العلاقة ومؤشراً على أن كلا الشخصين يهتمان بالتطوير، ويتيح لهما فرصة التعامل مع مخاوف بعضهما البعض ويحدث التقارب نتيجة لذلك، لكن دون التعامل مع الحجج بعناية، تنهار العلاقة، ولتجنب هذا المصير، إليك نصائح من الخبراء حول كيفية الجدال بشكل عادل، بحسب (إرم نيوز).تجنب التعميم في النقاشتجنب الأنانيةكن منفتحًا ومُصغيًالا تخبر أحداً عن الخلافاتابتعد عن النقد والازدراء