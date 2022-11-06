تفاعلت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي مع أمنية الشاب فيصل العتيبي، في الغناء معها.وظهر فيصل العتيبي في برنامج «إم بي سي في أسبوع» عقب حملة تنمّر تعرض لها، وأثارت جدلاً في المملكة، ليتلقى لاحقاً حملة دعم واسعة، معبراً عن رغبته في الغناء إلى جانب كل من «أحلام» والمطرب «رابح صقر».ونشرت «أحلام» تغريدة قالت فيها: «راح تشاركني حفلي في الرياض، وأنا اللي أتشرف يا حبيبي، صوت ولا أروع، وغنيت حزين وأسرتني، وراح نغنيها مع بعض، أوعدك».وبعد الدعم الذي تلقاه فيصل من أحلام، أعلن ناصر الصالح تقديم لحن له لموهبته كونه صوتاً سعودياً واعداً، لترد عليه أحلام بأن التسجيل على حسابها.وكتب على «تويتر»: «دعماً للشاب فيصل العتيبي أقدم له لحناً هدية مني وأدعمه كصوت سعودي قادم وكلنا معك». وردت أحلام: «كفو يا بوصالح يستاهل والتسجيل هدية مني».ويترقب جمهور النجم الواعد أن يلبي الفنان رابح صقر أمنية العتيبي بالغناء معه ومشاركته إحدى حفلاته، فهل يفعلها؟