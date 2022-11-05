بعد النجاح اللافت الذي حصده الفنان السعودي هيثم السالم بعدد من الأغاني أهمها (ألف حاجة، وبقيت أحس) وتحقيقها أكثر من مليون مشاهدة، انتهى الفنان أخيراً من تصوير أغنيته الجديدة بعنوان «يا عقل كلّم القلب» من إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.

وصُورت أغنية «يا عقل كلّم القلب» في مصر تحت إدارة المخرجة رودينا حاطوم، ويظهر هيثم السالم في الكليب بشخصية الطبيب.

وتحمل أغنية «يا عقل كلّم القلب» اللهجة المصرية، من كلمات محمود البحيري، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع زووم.

كما قدم الفنان أغنية وطنية بعنوان «جيشنا الغالي» حققت نجاحاً وانتشاراً واسعاً.