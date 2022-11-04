صرحت «توي إنميشين» اليوم عن تغيير مؤدين الأصوات للشخصيات الرئيسية في فيلم «The First Slam Dunk» في 3 من ديسمبر المقبل، وذلك من خلال بث ترويجي للفلم نشرته عبر قناتها الخاصة على اليوتيوب.

وأوضح الإعلان الترويجي أن الفيلم سيكون بتقنية تحريك الـCGI وهي اختصار لـComputer Generated Imagery أي الصور المنشأة بالكمبيوتر، وهذا ما أحبط الكثير من المعجبين بالسلسلة، خصوصا مع اختلاف أسلوب الرسم والتحريك باستخدام هذه التقنية.

وتستخدم تقنية الـCGI بشكل متكرر في بعض الأعمال المتوقع أن تكون تكلفتها عالية جدا لإنتاجها برسوم إنميشين ثنائية الأبعاد فتلجأ بعض الاستديوهات لتغيير طريقة إنتاجها إما عن طريق دمجها أو الاعتماد عليها بالكامل، حيث أصبح التغيير ضرورة مع مرور نحو 30 عاما منذ أول حلقة بثت من السلسلة الرياضية "SLAM DUNK" التي دبلجت ونشرت في الوطن العربي أيضا عبر قناة سبيس تون، لينشأ الكثيرون معها ويتعلقون بها.

ومع الفيلم الجديد للسلسلة تم الكشف عن مؤدين الأصوات وتغييرهم عن النسخة السابقة للأنمي التي نشرت في التسعينات، فأصبح المؤدون للشخصيات الرئيسية:

ـ سوبارو كيمورا بدور هاناميتشي ساكوراغي - حسان في النسخة العربية.

ـ كينتا مياكي بدور تاكينوري أكاغي - سعد في النسخة العربية.

ـ شينيتشيرو كاميو بدور كايدي روكاوا - فادي في النسخة العربية.

ـ شوغو ناكامورا بدور ريوتا مياغي - بدر في النسخة العربية.

ـ جون كاساما بدور هيساشي ميتسوي - جواد في النسخة العربية.

والفيلم من كتابة وإخراج تاكيهيكو إينوي المانجاكا الخاص بالسلسلة - من أعماله Vagabond - ومن إنتاج استديو «توي إنميشين» - من أعماله ون بيس ودراقون بول - ومن إشراف مصمم الشخصيات والتحريك ياسويوكي إبارا (شارك في هجوم العمالقة وناروتو شيبودن).

وتعد المانجا الرياضية Slam Dunk من أشهر الأعمال الرياضية كأنمي ومانجا حول العالم، فشعبيتها واسعة جدا، حيث نشرت في مجلة «شونين جمب» منذ عام 1990 وحتى 1996 وتجاوزت مبيعاتها 120 مليون طبعة في اليابان، كما أنتج أنمي متلفز من استديو توي أنيميشن وعُرض في 1993 وحتى 1996 بمجموع 101 حلقة.

ودبلج الأنمي للعربية باسم سلام دانك من قبل مركز الزُهرة، وعرض على عدة قنوات وأشهرها كانت سبيس توون.