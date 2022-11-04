يُدار الاقتصاد الإبداعي في الرياض على نحو يعظم جودة الحياة السعودية، ويرتقي بالقيم الجمالية والأثر الاجتماعي وصناعة الدهشة، بتوظيفه الجذاب للفن الحديث للتعبير عن مشاعر الإنسان، وتعزيز أواصر علاقته الصحية بمحيطه وبيئته، مُنطلقاً من ضياءٍ أشعت به شمس الرؤية السعودية ونور عرّابها المُلهم ولي العهد، إذ فتح مشروع الرياض آرت آفاق الإبداع الفني في احتفال نور الرياض والمعارض المصاحبة له.ويؤكد المدير التنفيذي لمشروع الرياض آرت المهندس خالد بن عبدالله الهزاني لـ«عكاظ» أن الحدث الذي يصنع اليوم في عاصمة الإبداع والمبدعين هو امتداد لبرامج مشروع الرياض آرت، وهو أحد المشاريع الثقافية الطموحة التي تسهم في تحقيق أهداف برامج «رؤية المملكة 2030» في إثراء الحياة الثقافية في المجتمع، وإطلاق العنان للتعبير الفني، وتحفيز الاقتصاد الإبداعي.وأوضح المهندس الهزاني أن احتفال نور الرياض في هذا العام يُعد مثالاً حياً على قدرة الفن والثقافة في تعزيز الروابط بين أفراد وفئات المجتمع، ويرمز إلى التفاؤل والثقة في التحول والتجديد الذي تشهده المملكة.وتابع: أن سُكان وزوار مدينة الرياض سيكونون على موعد مع تجربة فنية وثقافية وترفيهية ثرية في «احتفال نور الرياض 2022».ويشهد الاحتفال مشاركة مجموعة من نجوم الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط مثل الفنانة اللبنانية دانا حوراني، ومواطنتها غنوة نمنم، والفنان السعودي تامر، إلى جانب المزيد من الأسماء، بعروض حية طوال فترة الاحتفال؛ الذي يُعد أحد أكبر احتفالات فنون الضوء في العالم.وبين المهندس الهزاني «أن الاحتفال يتضمن تنظيم مزاد فني يقام في حي جاكس بالدرعية خلال يومي 14 و15 نوفمبر 2022، وذلك ضمن مبادرات مشروع الرياض آرت الخيرية، حيث يتضمن المزاد عرض أعمال فنية لأربعة فنانين سعوديين هم: أحمد ماطر، راشد الشعشي، معاذ العوفي، وسعد الهويدي، بالتعاون مع أربع جمعيات خيرية هي: جمعية النهضة، وجمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة، والجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، وفريق التأهيل الدولي، وستخصص جميع العوائد المالية من المزاد لدعم البرامج الفنية للجمعيات».ويضم الاحتفال معرضاً مصاحباً يقام تحت عنوان: «من الشُعاع إلى الشغف» في «منطقة جاكس» بالدرعية، لمدة 3 أشهر خلال الفترة من 8 ربيع الآخر 1444هـ حتى 11 رجب 1444هـ (3 نوفمبر 2022 إلى 2 فبراير 2023)، ويقدم لزواره رحلة فنية للتحوّل الضوئي الإبداعي في الماضي والمستقبل.ونوه المهندس الهزاني إلى أن الدخول (مجاناً) لجميع مواقع الاحتفالية التي تحتضن الأعمال الفنية، مع ضرورة الحجز المسبق لبعض المواقع، فيما يتاح للزوار شراء تذاكر بمبالغ رمزية للمشاركة في بعض الفعاليات التي ستقام على هامش الاحتفال، وسيخصص ريع مبيعات التذاكر في الاحتفالية لدعم الجهات الخيرية المشار إليها أعلاه.