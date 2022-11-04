أكدت طبيبة أمراض القلب وطبيبة التشخيص الوظيفي آنا دافيدوفا، لوكالة «برايم»، أن معرفة كيفية التصرف بشكل صحيح إذا كنت تشك في أن شخصاً ما يعاني من نوبة قلبية يمكن أن ينقذ حياته، بالانتباه إلى مجموعة من الأعراض التي يمكن أن تؤدي إلى الموت بسرعة، من بين أكثرها وضوحاً، ألم في الجانب الأيسر من الصدر، تحت نصل الكتف الأيسر، ألم حارق أو ضاغط، ألم في الذراع اليسرى أو الجانب الأيسر من الرقبة، ضيق في التنفس، والتعرق الغزير أو الضعف أو حتى الغثيان والقيء، ونصحت ببعض الخطوات بالضرورة القصوى.اتصل أولاً بالإسعافضع الشخص بحيث يكون رأسه أعلى من الجسمافتح النوافذ على مصراعيها وافحص ضغط الدمإذا زاد ضغطه عن 115/70، استدعِ الطبيب هاتفياًضع قرص نيتروجليسرين تحت اللسانضع قرصين من الكارديوماغنيل أو نصف أسبرين