أكدت طبيبة أمراض القلب وطبيبة التشخيص الوظيفي آنا دافيدوفا، لوكالة «برايم»، أن معرفة كيفية التصرف بشكل صحيح إذا كنت تشك في أن شخصاً ما يعاني من نوبة قلبية يمكن أن ينقذ حياته، بالانتباه إلى مجموعة من الأعراض التي يمكن أن تؤدي إلى الموت بسرعة، من بين أكثرها وضوحاً، ألم في الجانب الأيسر من الصدر، تحت نصل الكتف الأيسر، ألم حارق أو ضاغط، ألم في الذراع اليسرى أو الجانب الأيسر من الرقبة، ضيق في التنفس، والتعرق الغزير أو الضعف أو حتى الغثيان والقيء، ونصحت ببعض الخطوات بالضرورة القصوى.
اتصل أولاً بالإسعاف
ضع الشخص بحيث يكون رأسه أعلى من الجسم
افتح النوافذ على مصراعيها وافحص ضغط الدم
إذا زاد ضغطه عن 115/70، استدعِ الطبيب هاتفياً
ضع قرص نيتروجليسرين تحت اللسان
ضع قرصين من الكارديوماغنيل أو نصف أسبرين
اتصل أولاً بالإسعاف
ضع الشخص بحيث يكون رأسه أعلى من الجسم
افتح النوافذ على مصراعيها وافحص ضغط الدم
إذا زاد ضغطه عن 115/70، استدعِ الطبيب هاتفياً
ضع قرص نيتروجليسرين تحت اللسان
ضع قرصين من الكارديوماغنيل أو نصف أسبرين