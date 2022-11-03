كشفت منصة «بيين ويل» المختصة في شؤون الصحة، أن شرب القهوة مباشرة بعد الاستيقاظ من النوم يلحق ضررا بالمعدة والهرمونات، كما يصيب الإنسان بالتوتر.

وتؤكد مختصة في شؤون التغذية، أن شرب القهوة مباشرة بعد الاستيقاظ يضر بالجهاز الهضمي.

وحسب «سكاي نيوز عربية» تشير الخبيرة إلى أن هذا الضرر يحصل لأن القهوة، مشروب ذو طبيعة حمضية، وبالتالي، لا يستحب أن يدخل المعدة وهي ما تزال فارغة، بل يستحسن تناول طعام مفيد قبل شرب القهوة، مثل البيض أو حتى الفواكه الغنية بالعناصر المغذية.

ولاتقتصر أضرار شرب القهوة صباحاً، قبل الفطور، على بعض التوتر فقط، بل تمتد إلى ظهور حب الشباب على الوجه، بسبب الاضطراب الذي يلحق بالهرمونات.

وفي المنحى نفسه، يوصي الخبراء بالانتباه إلى طريقة شرب القهوة، لأن إضافة كمية كبيرة من السكر إليها، تؤدي إلى ارتفاع في الأنسولين، وهذا الأمر يزيد من احتمال زيادة الوزن.