تحول الشعر الكثيف إلى موضة تسعى إليها الكثير من النساء، ولمواكبتها أصبحن يبحثن عن إضافة إلى تحسين صحة الشعر لديهن عبر منع تساقطه. وبحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن خمس عادات خاطئة تساعد على تساقط الشعر؛ أبرزها بعض تصفيفات الشعر مثل تصفيفة «الكعكة»، و«ذيل الحصان» بالضغط على بصيلات الشعر مما قد يؤدي إلى تساقطه بشكل متكرر. هذا النوع من تساقط الشعر يختلف عن الأنواع الأخرى لأنه لا ينتج عن عوامل وراثية، بل ينتج عن الإجهاد الذي تتعرض له بصيلات الشعر بسبب شد الشعر إلى الخلف. وينصح الخبراء بتجنب تسريحات الشعر التي تتسبب بشد الشعر لفترة طويلة من الزمن.كثرة استخدام الشامبو الجافالنوم على النوع الخاطئ من كيس الوسادةتصفيفات شعر معينةإهمال علاج الشعر الرقيقتجاهل الاهتمام بفروة الرأس