أشادت القنصل البريطاني العام في جدة سيسيل البليدي، بالأداء المهني لصحيفتي «عكاظ» و«سعودي جازيت» وتغطياتهما الواسعة والمتميزة في شتى المجالات على الصعيدين المحلي والدولي، منوهة بدورهما على مدى عقود في تعزيز العلاقات بين الرياض ولندن.جاء ذلك خلال زيارتها والوفد المرافق لها ظهر أمس الأول (الثلاثاء)، المقر الرئيسي لمؤسسة «عكاظ» للصحافة والنشر في جدة، وكان في استقبالها رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» المشرف العام على صحيفة «سعودي جازيت» الزميل جميل الذيابي، والمدير العام الزميل عبدالله الحسون، بحضور نائب رئيس التحرير الزميل فيصل الخماش، وعدد من قيادات ومديري التحرير في الصحيفتين.وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بين القنصل وطواقم العمل التحريري حول العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، منوهة بالدور الكبير الذي يلعبه الإعلام في توطيد الروابط بين البلدين، وتأثير التقدم التكنولوجي الرقمي في نقل الأخبار والمعلومات بشكل سريع، كما بحث اللقاء المستجدات المحلية والدولية والقضايا الراهنة.وتجولت القنصل البريطاني والوفد المرافق لها على الأقسام التحريرية والفنية والتقنية والاستديوهات للصحيفتين، وأقسام النشر الإلكتروني، مروراً بمركز المعلومات.وتعرّف الوفد على آليات الأداء الرقمي والورقي. وفي نهاية اللقاء تبادل القنصل البريطاني ورئيس التحرير هدايا تذكارية، معربة عن شكرها للحفاوة التي قوبلت بها والوفد المرافق لها.