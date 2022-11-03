توصلت دراسة جديدة أجرتها جامعة ولاية واشنطن إلى أن جودة النوم تؤثر على شعور المرأة حيال التقدم المهني، بينما لم تتأثر تطلعات الرجال بنوعية النوم. واكتشف الباحثون هذه النتيجة في دراسة استقصائية استمرت أسبوعين على 135 عاملاً في الولايات المتحدة، ورصد البحث أولاً مدى جودة نومهم وتأثيره على الحالة المزاجية، ثم في وقت لاحق من اليوم كيف شعروا تجاه الكفاح والطموح لمزيد من المكانة والمسؤولية في العمل.وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة ليا شيبارد: «عندما تحصل النساء على نوم جيد ليلاً ويتحسن مزاجهن، فمن المرجح أن يقود ذلك نواياهن اليومية نحو تحقيق المكانة والمسؤولية في العمل». «إذا كان نومهن سيئاً يقل المزاج الإيجابي، وقد رأينا أنهن كن أقل توجهاً نحو هذه الأهداف».وبحسب موقع «ساينس دايلي»، تتسق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسات سابقة في علم الأعصاب.