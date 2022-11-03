ردت الإعلامية العراقية سهير القيسي على الاتهامات التي أطلقتها ابنة شقيقتها الفنانة أصيل هميم خلال استضافتها في برنامج «غنيلي بالجو»، والتي أثارت جدلاً واسعاً قبل أيام.وعبرت «القيسي» في لقاء مع برنامج «ET بالعربي» عن استنكارها لتصريحات «هميم»، معلقة أن «حبل الكذب قصير».وأضافت أن أصيل هميم سعت فيما يبدو كي تكون حديث مواقع التواصل الاجتماعي من خلال هذه الاتهامات، مؤكدة أنها «فوجئت باتهاماتها مثلها مثل الآخرين».وقالت خلال اللقاء عن أصيل: «راحت أبعد من الكذب، راحت افتراء وتجني». وأكدت الإعلامية العراقية أنه منذ انطلاقة ابنة شقيقتها أصيل هميم في المجال الفني استقبلتها في منزلها، وكانت حريصة على رعايتها والاهتمام بها، ومتابعة مشوارها. وتابعت أن أصيل كانت تشكو لها دائماً مشاكلها التي بينها وبين أبيها وعائلته الذين كانوا رافضين دخولها المجال الفني، لافتة إلى أن «دخولها أو عدم دخولها المجال الفني شأن خاص بها وبوالديها، ولا علاقة لها به من قريب أو بعيد».