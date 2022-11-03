تمكن فريق طبي متخصّص من مركز القلب بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، من إجراء عملية إزالة قلب من متبرع بدولة الإمارات العربية المتحدة وزراعته لمريض بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وذلك خلال وقت قياسي، حيث جرى التنسيق واستكمال الإجراءات النظامية وأخذ الموافقات من ذوي المتوفى (رحمه الله)، وذلك بالتعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء، والبرنامج الوطني للتبرع وزارعة الأعضاء والأنسجة البشرية (حياة) في الإمارات، والإخلاء الطبي الجوي.وسافر الفريق الطبي من الرياض إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وأجرى عملية إزالة القلب من المتبرع المتوفى خلال 40 دقيقة، وذلك بمستشفى كليفلاند أبوظبي، واستغرق نقل القلب عبر الإخلاء الطبي الجوي ووصوله إلى غرفة العمليات في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض نحو 3 ساعات و20 دقيقة.وكانت الفرق الطبية والميدانية باشرت تجهيزاتها وتهيئة غرفة العمليات، إذ تم إجراء عملية الزراعة للقلب فور وصوله لمريض يبلغ من العمر 51 عاماً، وتكللت العملية بالنجاح.