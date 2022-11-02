أثار مقطع فيديو للنجمة الكولومبية شاكيرا تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي بصحبة والدها اللبناني الأصل وليام مبارك شديد، النزيل منذ أسبوعين في مستشفى ببرشلونة. وأظهر الفيديو شاكيرا وهي تساعد والدها البالغ من العمر 91 عاما، على القيام بتمارين علاج طبيعي لساقيه، لتدريبه على تحريكهما.

وتفاجأت بأنه يستطيع فعل ذلك بمفرده، فغمرتها الفرحة وقبلت قدميه.

ونشرت النجمة العالمية الفيديو على «إنستغرام» وعلقت: «هكذا هي الحياة ما بين زيارة المستشفى وأزياء الهالوين».

ونال الفيديو إعجابا كبيرا من متابعيها، الذين أثنوا على تصرفاتها واحترامها لوالدها المسن.