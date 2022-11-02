أظهرت دراسة جديدة من معهد علاج الأورام في ميتشغان، إمكانية استخدام العلاج الإشعاعي FLASH في علاج سرطان الثدي بجرعات عالية مختصرة المدة، وتُستخدم هذه الجرعات عادة ضد سرطان العظام.وبينت الدراسة أنه بالإمكان خفض مدة العلاج الإشعاعي إلى النصف لبعض مرضى سرطان الثدي، لتصبح 3 أسابيع، بدلاً من 6 أسابيع.وقسّم الباحثون المشاركين إلى مجموعتين؛ الأولى تلقت العلاج الإشعاعي التقليدي مع دفعة إشعاعية لاحقة، استمرت من 4 إلى 6 أسابيع. وأعطيت المجموعة الثانية عدداً أقل من الجرعات العالية؛ واستمر هذا العلاج لمدة 3 أسابيع.وقال الباحثون: لم يتسبب الأسلوب الجديد في مزيد من الآثار الجانبية مقارنة بالمسار الأطول للعلاج.