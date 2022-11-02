تعود الفنانة المصرية يسرا اللوزي إلى الساحة بعد انقطاع عام كامل منذ وفاة والدها المخرج المسرحي محمود اللوزي في نوفمبر الماضي، لتتعاقد على بطولة فيلم، ومسلسل سيعرض في رمضان المقبل 2023.وأعلنت يسرا -بحسب ae24- انضمامها إلى أسرة فيلم «قروب الماميز» الذي انطلق تصويره، بديلة لغادة عادل بعد خروجها من المسلسل وتحرير محضر ضدها لامتناعها عن استكمال التصوير.ويشارك في بطولة العمل ريم مصطفى، روبي، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ودارين حداد، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول «قروب» على واتساب لمدرسة، تضم 3 أمهات من 3 طبقات اجتماعية مختلفة.كما تعاقدت يسرا على المشاركة في بطولة مسلسل «جميلة» والمقرر عرضه رمضان المقبل.