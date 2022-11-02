يعد الحفاظ على ابتسامة صحية جزءاً حيوياً من الصحة العامة والعافية، وهو أبعد وأكثر أهمية من مجرد فوائد جمالية، حيث يمكن لفمنا أن يؤوي مجموعة من البكتيريا، التي إذا ما تركت لتتفاقم، يمكن أن تسبب لنا مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية.وتعد العناية بالأسنان عملية رعاية ذاتية، لذا يجب أن يعلم الجميع أن إعطاء الأولوية لصحة الفم ليست مجرد مسألة تجميلية فقط، بل هي وسيلة مهمة وجزء لا يتجزأ من الرعاية الصحية بشكل عام، لذلك فإن الاستثمار في ابتسامة أكثر صحة له تأثير مهم على الذات بحسب ae24.