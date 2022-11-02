كشف أخصائي أمراض القلب عضو أكاديمية العلوم الروسية البروفيسور يوري بيلينكوف، كيف يؤثر سوء النوم في العديد من أعضاء وأنظمة الجسم، خصوصاً القلب والأوعية الدموية.ويشير الأكاديمي إلى ضرورة تقدير النوم حق قدره؛ لأن أهميته لصحة القلب لا تقل عن النشاط البدني المنتظم والتغذية الصحية. ولأن الأرق ليس حالة الشخص فقط، بل هو خطوة نحو الإصابة بعدد من الأمراض؛ وفقاً لروسيا اليوم.ويضيف، قبل كل شيء، يمكن أن تسبب مشكلات النوم ارتفاع مستوى ضغط الدم، وأمراض القلب التاجية، وعدم انتظام ضربات القلب.ويقول: «أبرز مظاهر الأرق هي الجلطة الدماغية وطبعاً قصور القلب».ويشير الأكاديمي؛ وفقاً للبيان، إلى أن أسباب سوء النوم هي: فراش غير مريح أو ظروف النوم، ويقول: «يجب ألا تكون غرفة النوم ساخنة، ومن أجل النوم الجيد، يجب الذهاب إلى الفراش في نفس الوقت دائماً حتى في أيام العطل، ويضيف: «بالطبع الشعور بالألم لا يسمح بنوم جيد».عوامل تؤثرفي جودة النوم: