اجتاح وسم الشيف المصري أسامة السيد، #الشيف_أسامة، موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عقب ساعات من إعلان نبأ وفاته بعد صراع مع المرض.

وعبر مغردون، من مختلف الدول العربية، عن حزنهم على رحيل «الشيف أسامة»، مشيرين إلى أنه كان من ألطف الشخصيات التي ظهرت على شاشات التلفاز، وأنهم تعلموا منه الكثير في مجال الطبخ بفضل أسلوبه البسيط والمتميز.

وعبر مغردون عن حزنهم على وفاة الشيف أسامة، وقالوا إن نبأ وفاته كان صادماً لهم، لما في قلوبهم من مكانة كبيرة له منذ أن بدأ بالظهور على شاشات التلفاز وحتى رحيله، فقال أحدهم «خبر أحزننا جميعاً.. تعلمنا منه، رحمه الله وجعل الجنة مأواه، ورزقه الفردوس الأعلى، وصبّر أهله وأخلفهم الخير.. خالص التعازي لأهله وجميع محبيه».