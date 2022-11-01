لقي تيكوف (أحد أعضاء فريق ميجوس لموسيقى الراب) حتفه بعد تعرضه لإطلاق نار في حفل أقيم في صالة بولينغ بمدينة هيوستن الأمريكية، في وقت مبكر من صباح اليوم (الثلاثاء)، وفقاً لما نقلته تقارير إعلامية عن ممثل للفنان، ومصادر من جهات إنفاذ القانون.

وكتبت وزارة الداخلية في تغريدة أن شخصاً قتل وأصيب اثنان آخران، لكن شرطة هيوستن تحجم عن كشف هويات الضحايا لحين إخطار ذويهم من الدرجة الأولى، وإلى أن يتحقق معهد هاريس كاونتي لعلوم الطب الشرعي من هوياتهم.

لكن ممثلاً عن مغني الراب الشهير قال لوكالة «أسوشيتيد برس» إن تيكوف (28 عاماً) واسمه الحقيقي كيرشنيك خاري بول قُتل. ونقل موقع (تي. إم. زد) عن مصادر من جهات إنفاذ القانون والعديد من الشهود أن تيكوف لقي حتفه.

ولم تكشف الشرطة عن الدافع وراء إطلاق النار، لكن تقارير إعلامية متنوعة قالت إن إطلاق النار كان سببه نزاع يتعلق بلعبة النرد (الزهر).

وقالت وزارة الداخلية إن ضباط الشرطة ردوا على مكالمة هاتفية من صالة البولينغ في الساعة الثانية والنصف صباحاً ووجدوا رجلاً ميتاً عند وصولهم، وصفته فقط بأنه رجل أسود في العشرينات من عمره.

وخيمت مشاعر الحزن على وفاة تيكوف، وهو من أتلانتا، على الإنترنت في الساعات التي تلت ظهور التقارير الأولى عن الحادث.