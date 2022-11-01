عثرت عاملة نظافة بمحافظة الإسكندرية المصرية، على شيك بمبلغ مليون جنيه داخل حمام النساء، وقامت على الفور بإرجاعه إلى أصحابه.

وقالت العاملة عبير علي (32 عاماً) إنها كانت تمارس عملها بشكل طبيعي داخل حمامات النساء في نادي سموحة الرياضي، ثم فوجئت بوجود شيك بمبلغ مليون جنيه بجانب المغسلة، وعلى الفور تواصلت مع مديرها بالعمل وأخبرته بما وجدته.

وأوضحت أن «الشيك كان مكتوباً فيه يصرف لحامله، وعلى طول ذهبت إلى مديري في مكتبه وسلمته الشيك وبعدها هو تواصل مع الإدارة وأعطاهم الشيك، وبعد كده عرفت انهم عاوزين يكرموني في الشغل، وأنا شغلي بالنسبة لي يعني الأمانة».

وأكدت عبير، أنها لم تفكر أبداً أن تأخذ الشيك لحسابها وتقوم بصرف المال وتحصل عليه، مشيرة إلى أنها تتولى مسؤولية الإنفاق على ابنتيها الاثنتين. وقالت «أنا عاوزة أربي ولادي على مبدأ حلو حتى لو كانت ظروفنا وحشة».

وأشارت إلى أن هذا لا يعتبر الموقف الأول من نوعه الذي تتعرض له أثناء عملها، إذ عثرت من قبل على هواتف محمولة ومصوغات ذهبية، ولكنها اعتادت أن ترد الأمانة إلى صاحبها.